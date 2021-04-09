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Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütü lideri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı.

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Edinilen bilgilere göre; bu sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52’si yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde, özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşü ile ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetler yer alıyor.

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