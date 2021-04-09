Acun Ilıcalı'dan Urgancılar'a sert cevap: Beşiktaş'a klavyen dışında destek ver

Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi TV8'de düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra tarihinde değişiklik yapılan organizasyon olay yarattı. Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, ertelenen organizasyonla ilgili, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı'dan, Urgancılar'ın sözlerine sert cevap geldi.

Abone ol

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak BB Erzurumspor- Beşiktaş maçı öncesi, Erzurum ekibi için TV8'de dayanışma organizasyonu düzenleyecekti. Ancak siyah beyazlı taraftarların tepkisi sonrasında program pazartesiye ertelenmişti.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabı üzerinden, Ilıcalı'nın organizasyonuyla ilgili "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" sözlerini kullanmıştı.

Urgancılar'ın paylaşımına Acun Ilıcalı sessiz kalmadı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ilıcalı, sert ifadeler kullandı: Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım.