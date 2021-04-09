Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Philip'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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Foto Galeri İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti