İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak Edward Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavinin ardından Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti. Daha sonra ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St. Bartholomew Hastanesi'ne transfer edilmiş ve burada kalp operasyonu geçirmişti.