İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere yasta! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan ediliyor...
İngiltere Kraliyet Sarayı Buckingham'dan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip hayatını kaybettiğ. 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Buckingham Sarayı, Prens Philip'in ölümünü "Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleriyle bildirdi. Açıklamanın ardından Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.
Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak Edward Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavinin ardından Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti. Daha sonra ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St. Bartholomew Hastanesi'ne transfer edilmiş ve burada kalp operasyonu geçirmişti.
Taburcu fotoğrafları korkutmuştu
Operasyonun başarılı geçtiği açıklanmıştı. Prens Philip'in taburcu olurken basına yansıyan fotoğrafları kamuoyunda endişe yaratmıştı. Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirmiş, bu süre Prens Philip'in şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre olmuştu.