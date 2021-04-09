BIST 1.393
DOLAR 8,17
EURO 9,72
ALTIN 457,90
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Beşiktaş, Atiba için harekete geçti!

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson performansıyla bu sezon da harikalar yaratıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kanadalı için yönetim son kararını verdi.

Abone ol

Siyah-beyazlılar, kaptanın kontratını 1 yıl daha uzatmak istiyor. Son kararını yazın verecek olan Atiba, bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba, bu sezon gösterdiği performansla Kartal'ın liderliğe oturmasında büyük pay sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kanadalı için yönetim harekete geçti.

"Kapımız sana açık"
Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha ile gelecek sezon da devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamaya devam etmek istersen sana kapımız açık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğin zaman imzalarız" mesajı gönderdi.

Kararını ailesiyle birlikte verecek
Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.

(SABAH)

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzman çavuş şehit oldu
Artış sürüyor! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti
Acun Ilıcalı'dan Urgancılar'a sert cevap: Beşiktaş'a klavyen dışında destek ver
NATO’dan Rusya'yı kızdıran hamle: Resmi siteye eklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a 'darbe' çağrısı: En yakınlarınıza daha dikkatli bir bakın
Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı
Samsun'da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var
Pilot Yüzbaşı Gençcelep düşen uçakta şehit olmuştu yürek yakan detay ortaya çıktı
Yorumlar