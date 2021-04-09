Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzman çavuş şehit oldu
SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.Abone ol
SİİRT Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.