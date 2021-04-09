BIST 1.398
DOLAR 8,18
EURO 9,73
ALTIN 458,07
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzman çavuş şehit oldu

Anadolu Ajansı

SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

Abone ol

SİİRT Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Linkedln kullanıcılarına parola ve e-posta bilgilerinizi değiştirme önerisi
Muğla'da kamyonetin el frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne sebep oldu
Acun Ilıcalı'dan Urgancılar'a sert cevap: Beşiktaş'a klavyen dışında destek ver
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden CİTOK açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a 'darbe' çağrısı: En yakınlarınıza daha dikkatli bir bakın
Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı
Samsun'da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var
Pilot Yüzbaşı Gençcelep düşen uçakta şehit olmuştu yürek yakan detay ortaya çıktı
CHP'den bağımlılık raporu: Madde bağımlısı olan kişi sayısı 1 milyonu aştı
Yorumlar