Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna-Rusya krizi ele alındığı görüşmede; Putin'in Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurguladığı da belirtildi.

İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.