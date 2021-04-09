Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna-Rusya krizi ele alındığı görüşmede; Putin'in Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurguladığı da belirtildi.
İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.