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Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması

Trabzonspor'dan Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Süper Lig'de Kayserispor ile oynadıkları mücadelede sakatlanan Nwakaeme ve Ekuban ile ilgili Trabzonspor Kulübü açıklamada bulundu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Kulüp doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Nwakaeme'de kas gerilmesi tespit edildi
Hakan Çelik, 'Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban’ın dün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir' dedi." ifadeleri kullanıldı.

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