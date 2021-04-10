ANKARA'da, inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması sonucu çevredeki 21 bina, çökme riskine karşı tahliye edildi.

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Olay, Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Mektep Sokak'ta bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

Bina sakinleri çatırtı sesiyle panikledi

Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile beraber toplam 21 bina tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Şahin olay yerinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Müteahhitten skandal sözler

Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, ’Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım’ ifadesini kullandığını iddia etti.

Öğleyin belediyeye gidip şikayet ettim, "kazabilirler" dediler

Çökme tehlikesi bulunan 8 katlı binanın teras katında oturan Turan Evli, inşaat çalışmasını yapan iş makinesinin operatörüne, bugün saat 12.00'de binasının temeline zarar verdiği yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi. Evli, operatörün, uyarılarını dikkate almadığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Eski binanın perde betonu vardı orayı da yıktılar. Çalışma sırasında benim binam gümbür gümbür sallanıyor. Operatör, 'belediyenin verdiği ruhsat var gerekçesiyle bana karışamazsın' dedi. Ben de Çankaya Belediyesine gittim şikayette bulundum. Belediye ekipleri gelip kontrol ettiler, 'inşaat çalışmasına devam edilebilir' dendi. Ben cahil insan olarak dedim ki kepçe vurdukça benim binam ayrılıyor. Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı. Müteahhit saat 17.00'ye kadar kepçeyi çalıştırdı. En sonda bizim oradaki duvar uçtu. Şu an biz mağdur olduk. Binamızı komple boşalttık."

Müteahhit gözaltına alındı

Öte yandan, Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi. Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirildi. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişinin ise sürdüğü öğrenildi. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu.

Mahalle sakinleri şikayetçi

Mahalle sakinlerinden Arif Demir, büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi. Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Rıza Odabaşı ise "Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.