Zeki Çelik ve Burak Yılmaz attı, Lille şampiyonluğa koşuyor

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, deplasmanda Metz’i 60’ıncı dakikada Burak Yılmaz ve 89’uncu dakikada Mehmet Zeki Çelik’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Lider Lille, Metz deplasmanında 2-0 kazandı. Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın maça ilk 11’de başlarken iki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı.

Lille, lig sonuna 6 hafta kala en yakın takipçisi PSG’nin 1 maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alıyor. Lider Lille gelecek hafta evinde Montpellier’i ağırlayacak.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran 'Kral' Burak Yılmaz, Lille formasıyla toplam 12 kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90'ar dakika oynayıp fileleri sarstığı maçı 2-0 kazanan teknik direktör Christophe Galtier'in öğrencileri, puanını 69 yapıp liderliğini sürdürdü. Metz ise 42 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı oynamadı

Lille'de Yusuf Yazıcı yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.