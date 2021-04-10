ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saliha Gül'ün ölüm haberini Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

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Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne Gül'ün vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Gül'ün annesinin vefat haberini alan siyasiler, taziye mesajlarını peş peşe yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabındaki mesajında "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk’a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun" diyerek tayize mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından "Adalet Bakanımız Sevgili Abdulhamit Gül Bey'in muhterem validesinin vefatını derin bir teesürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Gül'e taziyesini Twitter hesabından iletti. Soylu, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Beyefendinin vefat eden kıymetli annesi, Saliha Annemize Allah'tan rahmet; başta Abdulhamit Gül kardeşim olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli validesi Saliha Gül Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, Abdülhamit Gül kardeşime, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen kıymetli Annesi Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diyerek taziyelerini iletirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta değerli bakanımız Abdulhamit Gül olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli annelerinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Saliha Gül Hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Bakanımıza, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" diyerek taziyelerini iletti.