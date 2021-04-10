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Belhanda bombası! Galatasaray kovdu Beşiktaş istiyor

Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'ın bir süre önece sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda için siyah-beyazlı kulüp girişimlere başladı. Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, Beşiktaş Kulübü'nün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü iddia etti.

Habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Bordeaux Kulübü de Belhanda ile ilgileniyor. Faslı oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı 1 ay içinde verecek. Olimpiakos'un da transfer listesinde yer alan Belhanda, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyecek.

Sözleşmesi feshedilmişti
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'la 2-2 kalan Galatasaray'da maçın ardından Younes Belhanda yöneticileri ve çimi eleştirince Sarı-kırmızılı kulüp Faslı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Belhanda ne demişti?
Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında, "'Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı.

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