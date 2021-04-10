Ersin Korkut Diyarbakır için 'başkent' dedi tepkiler gelince böyle konuştu

Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir video "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak herkesten özür dileyen Korkut, kültür başkenti anlamında söylediğini söyledi.

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Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla tanınan sonrasında yer aldığı film ve dizilerle ününe ün katan Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınladığı bir video yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"Başkan ben olayım"

Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

"Ersin Korkut tutuklansın" etiketi açıldı

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı #ErsinKorkutTutuklansın etiketi Twitter'de kısa sürede 1 numaraya çıktı.

Tepkilerin ardından geri atım attı

Gelen tepkilerden sonra geri adım atan ve Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

Tepkilerin ardından Instragram hesabından açıklama yapan Korkut, gün içinde yaptığı "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını hatırlattı.

"kültür başkenti anlamında söyledim"

Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğini belirten Korkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."