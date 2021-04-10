Malatyaspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe’nin nur topu gibi bir polemiği oldu. Vazgeçilmez olarak görülen Gustavo, hücuma katkısı olmadığı için eleştiriliyor. Sosa-Mert Hakan ikilisinin 11’de olduğu dakikalarda takımın Malatya’yı ceza sahasına hapsetmesi tartışmayı alevlendirdi.

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Fenerbahçe'de Yeni Malatya beraberliği sonrasında yeni bir tartışma başladı. Takımın vazgeçilmezi olarak görülen Luiz Gustavo'nun hücuma sağlayamadığı katkı, kapanan takımlara karşı sarı lacivertlilerin zorlanmasına neden oluyor.

Sabah'ın haberine göre; Gustavo skor üretme konusunda da yetersiz görülüyor. Brezilyalı, bu sezon sadece 1 gol katkısı yaparken, tartışılmasındaki en önemli etkenlerden biri, Mert Hakan ile Sosa'nın birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin çok daha üretken bir takım haline dönüşmesi.

Taraftar tepkili

77. dakikada yerini Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki Luiz Gustavo karara bir hayli şaşırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı ise sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

Sosa-Mert Hakan ikilisi

Trabzonspor deplasmanında son derece etkili bir oyunla galip gelen Fenerbahçe, 3-0 kazanılan Konyaspor deplasmanında da sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Yeni Malatya mücadelesinde yine Sosa ve Mert Hakan'ın oyuna dahil olduğu dakikalar, sarı-lacivertlilerin rakibi en çok bunalttığı dönem oldu. Kanarya bu bölümde, biri penaltı tartışmalarıyla sonlanan iki çok net fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi.

Sosa neler yaptı?

Sosa bu sezon 26 maçta toplamda 1407 dakikada forma giydi ve 3 gol, 3 asistle oynadı. Gustavo ise 26 maçta 2203 dakika forma giydi ve toplamda 1 gol, 0 asistle oynadı.

Thiam'ı yakaladı

Sarı-Lacivertli futbolcular, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta 20 ortasının 18'inde karavana atarken, 14 şutunda da 4 isabet bulabildi. Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.