Muharrem İnce, Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan emekli amiraller ile ilgili, "Kumpas ortaya çıkmıştır. Günlerdir gözaltında tutulan amiraller derhal serbest bırakılmalıdır." çağrısı yaptı.

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Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerin gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.

"Kumpas ortaya çıkmıştır"

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Emekli amirallerin bildirisinden darbe ve mağduriyet çıkarma arayışına girenler; bildirinin başlığını, tarihini ve saatini değiştirip yayınlayanlar hakkında işlem yapmalıdır.