Koronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor. "Varyant virüsler nedeniyle önlemleri artırmamız gerekiyordu biz azalttık" diyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "En son yapılması gereken şey okulların kapatılması ama vaka sayılarına bakınca yakın zamanda okulları da kapatmamız gerekecek" diye konuştu.

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Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ediyor. Türkiye nüfusa oranla dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Son 24 saatte 55 bin 941 kişiye tanı konuldu, 258 kişi yaşamını yitirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan son tabloyla ilgili korkutan açıklamalar geldi. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, vaka sayısındaki artışın sebebini şu sözlerle açıkladı:

Vakalardaki artışın iki nedeni var

“Vaka sayılarının artmasının iki nedeni var, bunlardan birincisi çok bulaşıcı olan Varyant-1. Şu anda Varyant-1 Türkiye’de de baskın hale geldi, daha kolay bulaşıyor. İkinci sebep de açılma. Varyant-1’in girdiği ülkelerde normalde aldığınız önlemleri artırmanız gerekiyor çünkü daha fazla bulaşabildiği için aldığınız önlemlerle kontrol altına alamayacağınız bir tür."

Önlemleri artırmamız gerekiyordu biz azalttık

"Kontrol altına alabilmek için aldığımız önlemleri artırmak durumundaydık. Martta aslında azaltmaya değil artırmaya gitmemiz gerekiyordu. Fakat bir şekilde açılma oldu. Dolayısıyla, ikisi üst üste gelince patlama oldu. Varyant-1 ile martta karşılaştığımızda önlemleri artırmamız gerekiyordu.”

Hızlıca çok acil yeni önlemler gerekiyor

Önlemlerin bir an önce artırılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şunları söyledi: “Salgın yönetiminin, halktaki rehaveti dikkate almadan, hızlıca çok ciddi önlemler alması gerekiyor çünkü şu anda geldiğimiz nokta, alabileceğimiz en fazla önlemi almamız gereken nokta. Sayıda inanılmaz bir artış var, çok fazla sayıda ölümler var."

Kontrol altına almak istiyorsak beklemenin anlamı yok

"Bunu kontrol etmek istiyorsak beklememizin bir anlamı yok. ‘Şuna da bir bakalım, onu da bir yapalım’ durumunda değiliz, şu anda ‘Hemen her türlü önlemi alın’ noktası. Dolayısıyla haftalardır beklememizin bir anlamı olmadığı gibi, şu anda beklememizin de bir anlamı yok.”