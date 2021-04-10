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Ticaret Bakanlığı'ndan 636 firmaya, dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

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Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen değişiklikte bulundu.

Bakanlığın dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Firma taleplerine istinaden iptal gerçekleşti
Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu

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