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Fenerbahçe için Bruno Lage iddiası! İtalyanlar duyurdu

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Bruno Lage ile ilgilendiğini yazdı.

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Erol Bulut'la yolları ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında alınan beraberlikle birlikte şampiyonluk umutlarının tükendiğini düşündü ve yeni hoca için düğmeye bastı.

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü. 

Roma da peşinde
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Bruno Lage şu an boşta.

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