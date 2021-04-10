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Ahmet Hakan'dan, DEVA Partili Yeneroğlu'na ağır sözler! İlkesiz adam

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na sert tepki gösterdi. Hakan, Yeneroğlu için 'ilkesiz adam' dedi.

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Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nu adeta yerden yere vurdu. Geçmişte AK Parti vekiliyken Erdoğan'ı destekleyen şimdi ise eleştiren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nu 'İlkesiz adam!' olarak niteleyen Ahmet Hakan, "2017 yılında ümmetin duasını üzerine yolladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dört yıl sonra “diktatör, zorba” diyen bu adam... Siyasetteki ilkesizliğin vesikalık resmi gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı:

İLKESİZ ADAM

MUSTAFA Yeneroğlu adlı bir şahıs var. Bu şahıs, daha düne kadar AK Parti’de milletvekiliydi.

Öyle çok uzun bir zaman önce değil, 2017 yılında şu mesajı paylaşmış Yeneroğlu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Geçmiş olsun. Ümmetin duası üzerinde.”

Aynı Mustafa Yeneroğlu, bugün Babacan’ın partisinde. Muhalif olmuş durumda yani. Ve bugün yaptığı şey şu:

İtalya Başbakanı’na tam destek veren mesaj atıyor. Erdoğan’a diktatör, zorba falan diyen mesajlar atıyor.

2017 yılında ümmetin duasını üzerine yolladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dört yıl sonra “diktatör, zorba” diyen bu adam...

Siyasetteki ilkesizliğin vesikalık resmi gibidir.

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