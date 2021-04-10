Bodrum'da yeme - içme fiyatlarının bu yıl rekor kıracağını ileri süren Hürriyet yazarı Onur Baştürk, "Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor. Başlangıç ve salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor" bilgisini verdi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, 'Bodrum’da yeme-içme fiyatı bu yıl rekor kıracak' başlığıyla yayımlanan yazısına göre yaz sezonuyla ilgili birkaç gündür araştırma yaptığını söyledi.

"Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor" diyen Baştürk, şöyle devam etti: Başlangıç ve salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor. Bir kokteylin fiyatı ise 130 ila 150 lira arasında değişebilir. Bu fiyatların birçok nedeni var. Tüm mekancılar öncelikle artan maliyetleri öne sürüyor.

Bir de yıllardır 'Bodrum fiyatı' denilen bir şey var. Bodrum’a gelince fiyatlar iki-üç katına çıkarılır. Bunların hepsi birleşince bu yaz menü fiyatları uçuşa geçecek. Bu nedenle geçmiş yazların 'Bir lahmacuna bu kadar para mı ödenir' tartışması gayet masum, gayet 'ulaşılabilir' kalacak.