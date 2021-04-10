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Bursa'da 16 yaşındaki kurye feci şekilde can verdi! Tırın altında kaldı

BURSA’da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Bursa'nın merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir pidecide motosikletli kurye olan 16 yaşındaki Samet Bilir motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki tırın altında kaldı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı
Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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