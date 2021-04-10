Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip koronavirüs gölgesinde geçecek ramazan ayına ilişkin tedbirleri değerlendirdi. Diyanet'in teravih namazı kararını eleştiren Dilipak, "Parti kongresi yapılıyor, ama cemaatle namaz kılınamıyor. İftar programları yok. Bayram namazı ne olacak bilmiyorum" dedi.

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Dilipak bugünkü yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teravih namazının, koronavirüs nedeniyle camilerde değil evlerde kılınması kararına tepki gösterdi. Dilipak, "Bu Ramazanda cemaatle terâvih namazı kılınamayacak olması, mütedeyyin insanlar arasında üzüntüye sebeb oldu. Parti kongresi yapılıyor, ama cemaatle namaz kılınamıyor. İftar programları yok. Bayram namazı ne olacak bilmiyorum" dedi.

Dilipak'ın 'Terâvih namazı, fetva ve maslahat' başlıklı yazısı şöyle;

"Sahi, yatsı ile vitir arasına terâvih kılınıp kılınmadığını nasıl anlayacaksınız. İçeriye muhbir mi sokulacak, kamera mı koyacaksınız. İmam fiilen engelleyecek mi. İmam mı ceza yazacak, imama mı ceza yazılacak. Cemaat camiden zor kullanılarak mı çıkarılacak. Cemaatle baş etmek için polis gücü mü kullanacaksınız.

'Bill'in adamlarına kanıp, Diyaneti de böyle şeylere zorlamayın'

Yapmayın! Bill’in adamlarına kanıp, Diyaneti de böyle şeylere zorlamayın. Bırakın insanlar Allah’ın evine sığınsın, ibadetini yapsın, duasını etsin. Vakit namazında bulaşmayan mikrop, terâvihde mi bulaşacak. Zaten bu caydırıcı baskılar, namazda huşuyu, cemaati bitirme noktasına getirdi. Cemaat o mahallede bir şekilde sık sık bir araya geliyor. Siz tüm il ve ilçelerden gelen insanları parti kongresinde bir araya getirmediniz mi.

'Bu işler ne zamana kadar böyle devam edecek'

Bir de bu işler ne zamana kadar böyle devam edecek! Zaten bu işler tüm dünyada tartışma konusu. Aslında lokanta ve pastahaneler 19:00 değil 21:00’e kadar açık olmalı. Sokağa çıkma yasağı da 23:00, hatta 24:00 olmalı. Hiç olmasa daha iyi de, madem yapıyorsunuz, zaten her yer 21:00’de kapanacaksa insanlar özellikle İstanbul gibi bir şehirde ancak 2 saatte eve gidebiliyor.



'Bu konuda Diyanet niye açıklama yapmak zorunda?'

Mevsim şartları uygun olan yerlerde açık hava teraviye izin verilse keşke. Tekrar söylüyorum, bana kalırsa hiç yasaya gerek yok, maskeye de. PCR testine de gerek yok, aşıya da. Bu konuda Diyanet niye açıklama yapmak zorunda. Valilik açıklama yapıyor, sağlık bakanlığı, içişleri bakanlığı açıklama yapıyor ve herkes kabul etsin ya da etmesin insanların büyük kısmı kerhen bu konuda kurallara uyuyor."

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