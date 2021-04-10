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Ebru Yaşar yeni albümüyle herkesin kalbine dokundu

Sanatçı Ebru Yaşar, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Gel de Sevme'yi müzikseverlerle buluşturdu.

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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın yeni albümü 'Gel de Sevme' yayınlandı. 10 şarkıdan oluşan proje DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

43 yaşındaki şarkıcı, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz' adlı çıkış şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti.

2017 yılında çıkardığı 'Haddinden Fazla' albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, 'Gel de Sevme' albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.

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