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Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

Usta müzisyen Levent Altındağ, 67 yaşında hayata veda etti. Suavi, Sıla, Soner Arıca, Şehrazat ve Fettah Can gibi çok sayıda ünlü isim üzüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

'Baba Levo' olarak tanınan Levent Altındağ'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, hayatını kaybetti. Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

Suavi, Sıla, Soner Arıca, Şehrazat ve Fettah Can gibi çok sayıda ünlü isim üzüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

Şehrazat: Müthiş Bir müzisyeni daha kaybetmişiz maalesef #LeventAltındağ Allah rahmet eylesin Rabbim ailesine sabır versin müzik camiamızın başı sağ olsun
 

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Usta müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu

Fettah Can: Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. #LeventAltındağ’a Allah’tan rahmet ailesine sevenlerine sabır dilerim.

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