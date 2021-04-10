TÜRKİYE ile Mısır arasında uzun yıllar sonra ilk direkt ilişki bugün kuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü...

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2013 yılından bu yana diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar seviyesinde ilerlediği Türkiye ile Mısır arasında üst düzey temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü. Çavuşoğlu ile Şukri arasındaki görüşmenin Ramazan ayını tebrik amacıyla gerçekleştiği açıklandı.

Diplomatik temaslar başlamıştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye- Mısır ilişkilerine ilişkin geçen ay bir soru üzerine yaptığı değerlendirmede "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan düzeyinde ilk temas

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlatmıştı.

Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme uzun bir aradan sonra bakan düzeyinde gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.