Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Göztepe, Hatayspor deplasmanında 3-2 kazandıAbone ol
Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 3-2'lik skorla yendi. Corona virüsü atlatan Aaron Boupendza karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Jahovic, hat-trcik yaptı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Aaron Boupendza üst üste 5. Süper Lig maçında gol atamadı. Hatayspor 49 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 46 yaptı.
Maçın golleri
30' Adis Jahovic
38' Adis Jahovic
64' Mame Diouf
78' Adis Jahovic
90' Mame Diouf