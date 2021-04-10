BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31
HABER /  SPOR

Jahovic şov yaptı Göztepe, Hatay'ı deplasmanda devirdi

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Göztepe, Hatayspor deplasmanında 3-2 kazandı

Abone ol

Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 3-2'lik skorla yendi. Corona virüsü atlatan Aaron Boupendza karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Jahovic, hat-trcik yaptı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu. 

Aaron Boupendza üst üste 5. Süper Lig maçında gol atamadı. Hatayspor 49 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 46 yaptı.

Maçın golleri
30' Adis Jahovic
38' Adis Jahovic
64' Mame Diouf
78' Adis Jahovic
90' Mame Diouf

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Azerbaycan'da
Glütensiz gıdada yüzde 100 yerli ve milli hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
Kadıköy'de korkutan yangın; 1'i ağır 3 yaralı
İran'da vaka sayıları fırladı 10 gün yasak geldi esnaf tepkili
Gebze'de gazetecilerden polislere olay ihbarlı sürpriz
Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti
Annesini kaybeden Abdulhamit Gül'ün ailesi, taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek
'128 milyar dolar nerede?' Afişi tüm Türkiye’de asılacak! Kılıçdaroğlu talimat verdi
Yalova'da 75 yaşında liseyi bitirdi üniversiteye hazırlanıyor
Yorumlar