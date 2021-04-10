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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Azerbaycan'da

Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı kapsamında Bakü'ye giden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantı öncesi temaslarda bulundu.

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İletişim Başkanı Altun, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüşme yaptı.

Altun, Hacıyev ile görüşmesinde Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

Üçüncüsü düzenlenen Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılıyor.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden heyete, İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlık ediyor.

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