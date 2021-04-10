Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan 1 Milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Abone ol

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Sadece üreticiden alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi sadece üreticilerden yemeklik patates ve soğan alacak. Tüccar, aracı veya başka kesimlerden patates ve soğan alımı yapılmayacak. Bunun tespiti için üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki patates üretim alanına ve üretim miktarına bakılarak alım yapılacak.

Destek çalışmaları devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Maliyetine satın alınacak

Yemeklik patates ve kuru soğan çiftçiden maliyet fiyatına satın alınacak. Kilosu 50-60 kuruştan alınması öngörülüyor. Bununla ilgili Toprak mahsulleri Ofisi yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya başladı. Hem maliyet hesaplaması hem de alınacak patates ve soğan için sahada çalışmalar yapılıyor.