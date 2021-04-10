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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sözde üst düzey 462 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren terörle mücadeleye yönelik çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu'nun paylaştığı grafiklere göre, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerden 28'i yeşil, 30'u kırmızı, 63'ü turuncu, 27'si mavi listede, 314'ü gri listede yer aldı. Toplam 6 bin 716 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne katılım, 2016 yılında 161 iken, 2021'de 12'ye düştü. İkna yöntemiyle toplam 861 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu. 2017'de 697, 2021 yılında ise 40 terör eylemi engellendi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı:

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