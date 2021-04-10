Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sosyal medyada yayımladığı paylaşımla taziyelerini iletti.Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
Gül’ün annesinin vefat haberini alan siyasiler, taziye mesajlarını peş peşe yayımladı.
"Büyük bir üzüntü duydum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, Abdulhamit Bey’e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.