Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı!

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin gerçekleştirilecek 9'uncu toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.