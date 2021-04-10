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HABER /  DÜNYA

Endonezya şiddetli depremle sarsıldı! Ölüler var

Sabah saatlerinde 6'lık depremle sarsılan Endonezya'da, sarsıntı nedeniyle 6 kişinin öldüğü açıklandı.

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Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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