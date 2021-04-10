Çaykur Rizespor-Trabzonspor Süper Lig maç sonucu: 0-0

Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrılan Trabzonspor ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.

Bundan önceki iki maçta galibiyet çıkaramayan iki ekibin karşılaşmasında da kazanan çıkmadı. 90 dakika sonunda 0-0'lık eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Trabzonspor'da Vitor Hugo 86. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve bordo-mavili takım maçı 10 kişi tamamladı.

0-0'lık beraberliğin ardından Trabzonspor 58 puana yükselirken Çaykur Rizespor ise 36 puana ulaştı.

Trabzonspor beraberliğe bağladı

Trabzonspor ligde çıktığı son üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon ilk kez üst üste üç maçtan da beraberlikle döndü. Trabzonspor en son 2018-19 sezonunun ilk yarısında üç maç üst üste berabere kalmıştı.

Karşılaşmadan dakikalar: 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın ekibi bu maçlarda 1 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı.

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Baiano'nun yerden vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, sol köşeye giden topu kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak kontrol etti.

58. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

68. dakikada Marlon'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin yatarak topa sahip oldu.

84. dakikada Baker'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90+1. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.