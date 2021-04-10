Türkiye 10 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33.702'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 248 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 539 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 217'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 739 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Vaka sayıları düne göre düştü

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 2403'e semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edilmişti.