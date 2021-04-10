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Merih Demiral'a gelen teklifler değerlendirilecek

İtalyan devi Juventus mali krizle boğuşuyor. Bu sezonun ilk döneminde 113,7 milyon euro zarar eden siyah-beyazlılar, birçok oyuncuyu satış listesine koymaya hazırlanıyor. Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral da gönderilecek futbolcular arasında yer alıyor.

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Son 9 yılın şampiyonu olan Juventus koronavirüs pandemisinin etkilerini derinden hissediyor. Ülkenin en çok kazanan kulüplerinin başında gelen siyah-beyazlılar, koronavirüs pandemisinin gölgesinde başlayan 2020/21 sezonunda 113,7 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Juventus'un sezon sonuna kadar 100 milyon euro kar etmesi gerekiyor.

Yaşanan mali kriz sonrası Juventus'un sezon sonunda birçok oyuncuyu satış listesine koyması bekleniyor.

Merih de satış listesinde
Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, birkaç ay önce bonservisini aldıkları Weston McKennie de dahil olmak üzere birçok futbolcuya gelen teklifleri değerlendirecek. Juventus McKennie ile birlikte Merih Demiral, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ve Federico Bernardeschi'den elde edeceği gelirle mali olarak rahat nefes almayı hedefliyor. İtalyan devi ayrıca, 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayan Paulo Dybala'ya da yen sezonda kadroda yer vermeyecek.

De lıgt ve Kulusevskı takımda kalacak
Siyah-beyazlı kulüp buna karşın, Matthijs de Ligt ve Dejan Kulusevski'yi gelen hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Juventus ayrıca Lyon'da kiralık olan Mattia De Sciglio ve Bayern Münih'e kiralanan Douglas Costa'ya da yeni sezon kadrosunda yer vermeyecek.

50 milyon euronun aşağısına onay yok
A Milli Futbol Takımı'nın değişilmez isimlerinden olan Merih Demiral ile Real Madrid, Tottenham, Leicester City, Liverpool ve Bayern Münih'in istediği iddia ediliyordu. Juventus'un Merih için 50 milyon euronun altında teklifleri kabul etmeyeceği de öne sürülmüştü.

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