Bir siğille başladı yüzünü kaybetti! Konyalı baba çay içmeye ve kızını öpmeye hasret kaldı
KONYA'da Bahattin Yılmaz'ın hayatı cilt kanserine yakalanmasıyla altüst oldu. Dudağı, burnu, damağı ve gözleri olmadan yaşamak zorunda kalan Yılmaz, 'kızımı öpmeyi çok özledim' dedi. Yılmaz'a zorlu sürecinde eski eşi sahip çıktı.
Reklam ve tabela tasarımcısı Bahattin Yılmaz'ın 15 yıl önce burnunda siğil çıktı. Zamanla yüzündeki siğil sayısı arttı ve yara oluşturmaya başladı. Bunun üzerine 5 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi kondu.
Geçen süreçte dudağı, burnu, damağı ve gözlerini kaybeden Yılmaz, şu an 914 lira engelli maaşının 400 lirasıyla kiraladığı eski bir sanayi sitesindeki dükkanda yaşamını sürdürüyor.
Yüzünü sürekli sargıda tutmak zorunda kalan Yılmaz, şunları söyledi: Suratım, burnum, dudaklarım ve damağım yok. Daha önce görebiliyordum, ama şu an sol gözümü de kaybettim. Sağ gözümle de sadece biraz ışığı görebiliyorum.
"Kızımı görebildiğim için şükrettim. Ama..."
"Her zaman Allah'a şükrettim. Kızımı görebildiğim için şükrettim. Ama şu an kızımı da göremiyorum. Görme yeteneğimi de kaybedince psikolojim bozuldu.''