Bir siğille başladı yüzünü kaybetti! Konyalı baba çay içmeye ve kızını öpmeye hasret kaldı

Yüzünü sürekli sargıda tutmak zorunda kalan Yılmaz, şunları söyledi: Suratım, burnum, dudaklarım ve damağım yok. Daha önce görebiliyordum, ama şu an sol gözümü de kaybettim. Sağ gözümle de sadece biraz ışığı görebiliyorum.