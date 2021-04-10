Galatasaray- Fatih Karagümrük Süper Lig maç sonucu: 1-1

Üst üste iki maçı kaybeden Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'e de diş geçiremedi. Sarı-kırmızılı ekip geriye düştüğü maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçta sadece 1 puan alabildi. Fatih Karagümrük'ün golünü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Galatasaray'ın golü 62. dakikada Ryan Babel'den geldi.

Galatasaray'ın 9. dakikada Mostafa Mohamed ile attığı bir gol, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan ceza sahası içine giren Salibur'un şutunda Muslera'nın çeldiği top, Ndao'nun önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

62. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Fernandes, ceza sahası önünde Koray Altınay'dan kaptığı topu Babel'e gönderdi. Hollandalı oyuncu ceza sahası içinde rakibini geçerek altı pas önünde şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal etti.

90+3. dakikada Sobiech'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovec, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi.