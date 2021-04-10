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Yedlin'in değnekli halini paylaşan Arda Turan: Kırmızı kart yok, yer çekiminden dolayı olmuş

Arda Turan, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan takım arkadaşı DeAndre Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılışının fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi.

Takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılırken fotoğrafını paylaştı.

Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

Levent Şahin ise maç sonrası yaptığı açıklamada Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini söyledi.

Arda Turan'ın paylaşımı:

Tartışmalı pozisyona Galatasaray taraftarının da tepkisi büyük oldu:

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