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Levent Şahin'den hakem eleştirisi: Oyunun sonucunu etkilediler

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da antrenör Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırık şüphesi var"
Yedlin'in sakatlığıyla ilgili konuşan Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi.

"Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler"
Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, "20. dakikadan itibaren Riva'daki hakemlerle seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım. Uzaktan, yakından iyi niyeti olmayan hakem grubuyla karşılaştık. Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler. Futbol ve oyun adına üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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