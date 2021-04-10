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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Kuzeykent Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzeykent Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezi Amirliği'nde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla tarafından karşıladı. Polis memurlarına karanfil veren Soylu, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Soylu, Şehit Behram Aktaşlı'nın oğlu Afrin'de görevli Özel Harekat Polisi Volkan Aktaşlı'yla da telefonda konuştu.

Soylu, Şehit Behram Aktaşlı'ya rahmet dileyerek, "Şehit babanın ismi, burada arkadaşlarımızın onurlu, vakarlı çalışmalarıyla milletimize hizmetkar olan bir polis merkezi amirliğinde yaşatılıyor. Allah rahmet eylesin. Baban seninle ne kadar gurur duysa, azdır. Buradaki arkadaşlarımızla da ayrıca gurur duyuyordur. Biz de onun onurunu hep birlikte taşıyoruz. Allah cennetinde kavuştursun" şeklinde konuştu.

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