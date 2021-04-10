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İran devreye soktu! Ruhani'den nükleer gerilimini arttıracak talimat

İhlas Haber Ajansı

ABD ile yaşanan nükleer gerilimine rağmen İran geri adım atmayışını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a 10 kat daha fazla uranyum sağlayacak üretimin talimatını verdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Nükleer Teknoloji günü nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni nesil gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi.

10 kat daha fazla...
Ruhani konuşmasında, “Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz” dedi.

"Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır"
Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı oldukları belirterek, “Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır” ifadesini kullandı.

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