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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' çağrısı!

İhlas Haber Ajansı

RUSYA, ABD’yi Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet etti. Ülkenin Dışişlerinden 'ABD'yi gerilimi artırmamaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, “ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya açıkça destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik eleştirileri de sürüyor.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, "Washington yönetimini, bu ciddi konuda başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rusya ve ABD Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin hiçbir şekilde temasa geçmediğini söyleyen Ryabkov, "Ne Savunma ne de Dışişleri bakanlıkları düzeyinde hiçbir şekilde temasa geçilmedi, yaklaşık 10 gün önce bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar başka konularda ve seviyede gerçekleştirilmişti. Bu yanlış bilgiler, hem kamuoyunu hem de konuya taraf ülkelerin yönetimlerini yanıltmaya yönelik bilgiler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi hakkında Kiev yönetimine karşı gerekli adımları atmasını beklediklerini belirten Ryabkov, "ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

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