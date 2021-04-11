Ramazan mesajları yeni 2021 hayırlı Ramazanlar kısa kutlama sözleri

Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan yarın yani 12 Nisan Pazartesi ilk sahurla başlıyor. Bu kutsal ayı sevdikleri ile karşılamak için en güzel Ramazan ayı mesajları, resimli 2021 Ramazan kutlama mesajları kısa haberimizde.

Abone ol

Fazileti, affı, bereketi ve rahmeti bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 12 Nisan pazartesi gecesi ilk sahurla 2021 yılı Ramazan ayı başlayacak. Her günü bin güne bedel bu rahmet ayı Ramazan'da sevdiklerinize yollacağınız kısa, resimli Ramazan kutlama mesajlarını sizler için derledik.

Bu yıl da virüs illetinden dolayı sevdiklerimizden uzak, iftar sofralarının yalnız olduğu bir Ramazan ayı geçireceğiz. Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...

Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun…

Gün batar usul usul… Kararır gece… Yeniden doğar her şey… Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle… Hayırlı Ramazanlar…