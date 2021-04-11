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Bakan Murat Kurum duyurdu: Kırım Tatarları için Ukrayna'da 500 konut yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan soydaş Kırım Tatarları için Ukrayna'da TOKİ eliyle 500 konut inşa edileceğini bildirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve mevkidaşlarıyla Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

Kırım Tatarları için 500 konut inşa edilecek 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile "Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma" imzaladıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut projemize ilişkin ilk somut adım olan anlaşma kapsamında Kiev, Mikolayiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ eliyle 500 konut inşa edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz projenin, ülkelerimiz arasında, çevre ve şehircilik konularında yeni adımların atılmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, şimdiden birlikte yürüteceğimiz çalışmanın Türkiye-Ukrayna dostluğu için hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kurum, paylaşımında, toplantıda çekilen fotoğraflara da yer verdi.

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