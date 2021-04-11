Ramazan ne zaman başlıyor kaç gün sürecek 2021 Ramazan bitişi

Yaklaşık 1.5 milyar müslümanın sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı başlıyor. 2021 yılında Ramazan ayı 12 Nisan pazartesi ilk sahurla başlayacak. 2021 Ramazan'ın ilk iftarı ise 13 Nisan salı günü yapılacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs çarşamba günü olacak. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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Rahmeti, affı ve bereketi bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 2021 yılında nisan ayına denk gelen Ramazan'ın ilk iftarı 13 Nisan salı günü yapılacak. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı bitişi ise 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. 13 Mayıs perşembe günü ise Ramazan bayramının 1. günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan Ramazan bayramı 15 Mayıs'ta sona erecek.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Ramazan ayı bitiş tarihi: 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

İlk oruç ve sahur ne zaman: Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Mayıs 2021 günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

Fitre nedir: Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

2021 fitre ne kadar: Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”