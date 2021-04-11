DİYARBAKIR Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları silahlı saldırıya uğradı.

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Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan MHP İl Başkan yardımcıları Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu’nun aracının önüne kimliği belirsiz bir şahıs atladı. Aracın durmasıyla arkadan birkaç el atış edildi. Mermiler otomobil isabet ederken, il başkan yardımcıları yar almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.