Elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ ortak bir karar alarak Ramazan ayında planlı kesintileri iptal etti. Böylece İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Ramazan boyunca planlı herhangi bir kesinti olmayacak.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), iftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, şirketlerin Türkiye'de 3 dağıtım bölgesinde toplamda 8,4 milyondan fazla aboneye hizmet verildiği aktarıldı.

Planlı kesintiler iptal edildi

Kovid-19 salgını sürecinde çalışmaların yüzde 80'inin gece 00.00 ile 06.00 arasında yapıldığı belirtilen açıklamada, "3 şirket, iftar ile sahur arasında tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti sunmak hedefiyle 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı boyunca bu saatler arasındaki planlı kesintileri iptal etme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

7 ilde kesinti olmayacak

Açıklamaya göre, bu adım ile İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Ramazan ayında iftardan imsak saatlerine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmalarından kaynaklanan kesintiler yapılmayacak.

Mesken ağırlıklı bölgelerde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında enerjinin güvenli sağlanması içingerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise en geç saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.