BURSA'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan ve darp edilen kadın 'ölmek istemiyorum' diyerek gözyaşı döktü. Kadını bıçak darbelerinden ise üzerindeki montu kurtardı. Kades uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde olay yerine gelen polis ekipleri, kadını koruma altına aldılar.

Abone ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edildiğini ifade eden Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. O sırada şans eseri montuna isabet eden bıçak darbesi, kadının hayatını kurtardı. Olayın ardından saldırgan koca, yanında getirdiği kesici aletle birlikte kaçtı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kades sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı.

Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi. Yaşananlar sonrası eşinden şikayetçi olan kadın polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ise Ahmet M.'yi yakalama çalışması başlattı.