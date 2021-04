Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak

TRT tarafından Ramazan ayı için hazırlanan birbirinden özel programlarla izleyici ve dinleyiciler manevi iklime uzanan bir yolculuğa davet edilecek.

Abone ol

11 ayın sultanı Ramazan için hazırlanan özel içerikler TRT’nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Her Ramazan, birbirinden özel programları izleyiciyle buluşturan TRT 1, bu sene de çok özel içerikleri ekranlara getirecek. Bu sene 5’incisi düzenlenen TRT 1’in ilgiyle izlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması – İftar Özel programı Mustafa Cihat’ın sunumuyla yeni bölümleriyle Ramazan ayı boyunca 18.30’da ekranlara gelecek. Yarışma formatının haricinde, bu yıl ilk defa izleyiciler için programın “İftar Özel” bölümünde sohbetler de gerçekleştirilecek.



Birbirinden iddialı yapımlara imza atarak izlenme rekorları kıran TRT 1’de Ramazan ayına özel yeni bir dizi de başlıyor. Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alan dizide, Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel, Korel Cezayirli ve Zara gibi ünlü isimler yer alıyor.



TRT 1’den “Ramazan Ayı” kuşağı

TRT 1’in merakla beklenen sahur programı ise Ali Bektaş’ın sunuculuğunu üstlendiği “Sahur Bereketi”, Ramazan boyunca her gün 02.50’de izleyiciyle buluşacak. Yeni programların haricinde geçmişte ilgiyle izlenen Mesnevi’den Hikayeler, Kuşlarla Yolculuk, Bir Yusuf Masalı, Kur’an-ı Kerim’i Hatm-i Şerif gibi yapımlarda TRT 1 ekranlarında tekrar yayımlanacak. Ayrıca TRT 1, Ramazan ayı dolayısıyla gündüz kuşağının yayın saatlerinde değişiklik yaptı. Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09.05, Türkan Hanım’ın Konağı 10.15, Fazlası Zarar 12.00, Acemi Anneler 15.00 ve Mavera (tekrar) 16.10’da izleyiciyle buluşacak. TRT 1’in reyting rekoru kıran dizileri ise Ramazan ayı boyunca saat 20.30’da başlayacak.



TRT Müzik’ten “Hoş Geldin” Ramazan içerikleri

TRT Müzik’te, muhteşem eserlerin seslendirileceği, birbirinden değerli isimlerin yer bulacağı, bu mübarek ayın ruhuna uygun sohbetlerin yapılacağı eşsiz programlar, ayların en hayırlısı Ramazan’a eşlik edecek. Ramazan ayı için özel olarak hazırlanan TRT Müzik’in yeni programı “Edvar” Ramazan boyunca her gün iftardan önce ekranlarda olacak. Programda Tasavvuf Müziği’nin en seçkin eserleri değerli isimlerin eşliğinde icra edilecek.



Eşsiz ilahilerle gönül dünyamızın kapıları aralanacak

TRT İstanbul Radyosu’nun ses ve saz sanatçılarının icraları ile gerçekleşecek olan “Fasıl Vakti” programında Klasik Türk Müziği’nin seçkin eserlerine yer verilecek. Her bölümünde farklı bir makamın yorumlanacağı program Ramazan boyunca her gün iftar sonrası TRT Müzik’te kendine yer bulacak. TRT Müzik, Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici ruhunun ekranlara yansıdığı bu kıymetli günlerde, dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un konserlerini Ramazan boyunca her perşembe saat 21.30’da ekranlara taşıyacak. Ramazan boyunca her gün saat 00.30’da ekranlara gelecek olan “Gönül Bahçesi” programı ile hem Hakk’ın rahmetine kavuşan hafız ve mevlithan İsmail Coşar anılacak hem de onun seslendirdiği eşsiz ilahilerle gönül dünyamızın kapıları aralanacak.



Ramazan’ın güzelliklerini minik izleyicilere TRT Çocuk anlatacak

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan “Ramazan Günlüğü”, “Pırıl Ramazan Özel” bölümü, “Ramazan Tayfa”, “Ramazan Davulcusu”, “Ramazan Güncesi” ve “Ramazan Şarkıları”nı izleyicileriyle buluşturacak. “Ramazan Günlüğü” programında tekne orucu, mahyalar, diş kirası ve maniler gibi Ramazan ayında sıklıkla duyulan konulara değinilecek ve haftanın her günü 20.05’te ekranda olacak. TRT Çocuk’un sevilen yapımlarından Pırıl, Ramazan’a özel bölümüyle ekrana gelecek. Pırıl ve arkadaşlarının maniler söyleyerek eğlenceli anlar sunacağı “Pırıl Ramazan Özel” bölümü 13 Nisan Salı günü 11.40, 15.15 ve 17.40 saatlerinde TRT Çocuk ekranında olacak.



Türkçeye çevrilerek ilk defa çocuklarla buluşacak

Geçtiğimiz yıl ekrana gelen “Ramazan Tayfa”, bu sene ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle yayımlanacak. Böylece dezavantajlı çocuklar da Ramazan coşkusuna ortak olacak. “Ramazan Tayfa”, haftanın her günü saat 20.10’da izleyicileriyle buluşacak. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Yusuf İslam’ın “I Look I See” albümündeki Ramadan Moon şarkısı, Türkçeye çevrilerek ilk defa çocuklarla buluşacak. Aynı şekilde Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha’nın da geçtiğimiz yıl TRT Çocuk için hazırladığı ‘Eid-un Sa'Eid’ isimli şarkısı Türkçeye çevrilerek yayımlanacak.



TRT Belgesel’den çok özel belgesel serileri

TRT Belgesel, Ramazan ayında birbirinden özel altı belgesel serisini ekranlara getirecek. Küçük mültecilerin konteyner kentteki günlük yaşamlarını gözler önüne seren “Bir Gün” belgeseli, dünyanın uzak ülkelerinde, zorluklar ve yetersizlikler altında eğitim vermeye çalışan, eğitimcilerin öykülerini ekrana getiren “Buna Değer” belgeseli ve her bölümde birbirinden değerli büyük karilerden bir şahsiyeti, işleyen “Meşhur Kariler” belgeseli Ramazan boyunca TRT Belgesel’de ekrana gelecek.



“Vahyin İzinde” belgeseli ekranlara taşınacak

Ayrıca, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka hayatlar süren, aynı şevkle insanlara ulaşmaya çalışan dört kişinin hayatını konu edinen “Müslüman Gibi Yaşamak” belgeseli, son Peygamber Hz. Muhammed ile sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi ayetlerin izinde anlatan “Vahyin İzinde” belgeseli ekranlara taşınacak. Gine-Bissau’dan Moğolistan’a her bölümde dünyanın farklı coğrafyalarından kişilerin portreleri ekrana getiren “Yüzler” belgeseli de yine Ramazan ayı boyunca TRT Belgesel’de izleyiciyle buluşacak. Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT Radyoları bu yıl da, Ramazan ayı boyunca özenle hazırlanan iftar ve sahur programlarının yanı sıra, bu aya özgü içerik düzenlemeleriyle dinleyicileri ile buluşacak.



TRT Radyoları Ramazan sevincine hazır

Ramazan’ın birinci gününden itibaren Ankara radyosunca canlı olarak hazırlanıp sunulacak olan “Radyoda İftar” programı; TRT Radyo-1’de saat 19.15’te başlayacak ve 21.00’e kadar devam edecek. Yine Ramazan boyunca sahur sevincine eşlik edecek olan “Sahur Özel” programı TRT Radyo-1’de saat 02.05’te başlayıp 06.00’ya kadar devam edecek.



Manevi hava TRT ekranlarında

Seçkin hafızlarından Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve Türkçe Mealleri, Türk Tasavvuf Musikisinin seçkin örnekleri, dualar ve dinî metinler, Ramazan gelenekleri ile Karagöz – Hacivat dinleyiciyle buluşacak. Sahur programının içerisinde ise Ramazan ayı boyunca Hafız Yaşar Çuhadar’ın okumalarıyla Mukabele yer alacak. Böylece Ramazan’ın manevi havası TRT ekranlarında olduğu gibi TRT Radyolarında da doyasıya yaşanacak.