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NTV'de bomba ayrılık! 11 yıllık ekran yüzü Tuğba Dural kanala veda etti

11 yıldır NTV Spor ve NTV'de spikerlik yapan ünlü ekran yüzü Tuğba Dural, kurumla ilişkisini noktaladı.

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NTV Spor’un kapanmasıyla NTV’ye geçen ünlü ekran yüzü Tuğba Dural, 11 yıldır çalıştığı kurumla yollarını ayırdı. Son olarak ‘O Anın Hikayesi’ programının sunuculuğunu yapan Tuğba Dural, NTV’de hafta içi her gün Sporun Not Defteri programı ile izleyiciyle buluşuyordu. 

Tuğba Dural kimdir?
1981’de Zonguldak'ta doğan Tuğba Dural, TED Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dökümantasyon Enformasyon Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. 2004 Eylül – 2005 Mayıs döneminde Serap Ezgü'den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı. Sunucu, Şubat 2004 – Ağustos 2004 döneminde CNN Türk haber merkezinde 'Şirin Payzın'la Yeni Gün Hafta Sonu' programında yer aldı. Bunların yanı sıra Radyo Foreks'te ekonomi bültenlerini sundu.


Eylül 2004'ten itibaren çalıştığı CNN Türk Spor Servisi'nde Barış Kuyucu ve Burcu Esmersoy'un sunduğu ''Spor Ekspres'' programının yapım aşamasında çalıştı. 'Futbol Ekstra' programının yapım ekibinde olduğu sırada spor haberlerini ve 'Futbolig' programını sundu. Ocak 2010'da NTV Spor servisinde görev almaya başladı.

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